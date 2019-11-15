Разрушения в Венеции обойдутся Италии в миллиард евро

15 Нояб. 15:29 2019-11-15T15:57:27+03:00

Мэр города Луиджи Бруньяро сделал неутешительное заявление по поводу ущерба от сильнейшего за 53 года наводнения

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Из-за чрезвычайной ситуации в Венеции на затопленной площади Сан-Марко состоялась встреча мэра Венеции с президентом области Венето Лукой Дзайей и главой партии «Лига» Маттео Сальвини.

Итальянские политики обсудили возможные меры по компенсации ущерба – ведь наводнение как ударило по туристическому бизнесу и архитектурным историческим памятникам, так и подвергло опасности здоровье и жизни людей. На данный момент есть двое погибших, по данным Quotidiano, затоплено 70% Венеции. Сегодня площадь Сан-Марко была перекрыта по распоряжению мэрии из-за высокого уровня воды, также закрыт доступ в Собор Святого Марка.

«Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба, и мы говорим о том, что произошло позавчера, а не о сегодня», - заявил Луиджи Бруньяро, четко давая понять, что пока наводнение не закончится, расходы будут только расти.

Напомним, что за день до этого в объективы камер попал молодой итальянец, который устроил заплыв прямо на затопленной площади Сан-Марко, на фоне девятисотлетнего католического собора.

czgl Венеция уходит под воду

ИСТОЧНИК KP.RU