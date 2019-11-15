2019-11-15T16:06:57+03:00
Общество

Жителей Сибири и Урала ждет резкое потепление после аномального холода

Однако тепло придет всего на пару дней
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Жителей Сибири и Урала ждет резкое потепление после аномального холодаЖителей Сибири и Урала ждет резкое потепление после аномального холодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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После аномального холода жителей Сибири и Уральского региона ждет кратковременное потепление на 20 градусов. Об этом сообщил руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Если говорить про центральный Урал, про Омскую область, про Новосибирскую, здесь придет кратковременное потепление после аномальных похолоданий, но в то же время выпадут дополнительные осадки», - передает РИА Новости слова синоптика.

На данный момент в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областей температура воздуха опустилась уже 25 - 30 градусов ниже ноля. По данным Гидрометцентра уже в эти выходные, 16 и 17 ноября, там потеплеет на 20 градусов – до 5 градусов тепла.

Вместе с потеплением придут и снегопады. Однако, уже со вторника, 19 ноября, в регион вернутся морозы с температурой до 25 градусов мороза.

Как писал сайт kp.ru, на этой недели в центральную Сибирь и Уральский регион из Арктики пришел мощный антициклон, который принесет с собой холода и метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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