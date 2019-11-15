2019-11-15T21:21:07+03:00
Общество

WADA рассмотрит отчет по изменениям базы данных московской лаборатории 17 ноября

Ранее состоялась встреча экспертов России и Всемирного антидопингового агентства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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WADA обсудит отчет по изменениям базы данных московской лаборатории 17 ноябряWADA обсудит отчет по изменениям базы данных московской лаборатории 17 ноябряФото: REUTERS
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В воскресенье, 17 ноября, состоится заседание Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором рассмотрят отчет по изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.

В четверг, 14 ноября, российские эксперты и представители WADA обсудили обнаруженные в базе московской лаборатории изменения.

«Эксперты встретились вчера. Комитет по соответствию соберется в воскресенье, чтобы рассмотреть отчет», - передает ТАСС сообщение WADA.

Как сообщила пресс-служба, если на заседании будут приняты необходимые рекомендации, WADA вынесет решение по Российскому антидопинговому агентству на внеочередном заседании 9 декабря.

Напомним, WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия». В результате России дали три недели на то, чтобы объяснить их, иначе стране может грозить очередное отстранение от Олимпийских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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