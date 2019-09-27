2019-09-27T17:17:15+03:00
Спорт

МОК не обсуждал с WADA возможное отстранение РФ от участия в ОИ-2020

Окончательное решение будет принимать именно антидопинговое агентство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент МОК Томас БахПрезидент МОК Томас БахФото: REUTERS
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Возможное отстранение сборной России от участия в летней Олимпиаде 2020 года в Токио не обсуждалось представителями Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства. Такое заявление сделал глава МОК Томас Бах.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать WADA, и комитет не может спекулировать на итогах разбирательства. Теперь все находится "в руках" антидопингового агентства, а затем уже Спортивного арбитражного суда,

"Олимпийский комитет России уже понес наказание за то, что случилось во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Теперь мы столкнулись с новой ситуацией, с новым инцидентом, который произошел после Игр в Сочи, необходим свежий взгляд на эту проблему", цитирует ТАСС Баха.

Сайт kp.ru писал, что ранее WADA нашло базе данных московской лаборатории допинговые "несоответствия". В результате России дали три недели на то, чтобы объяснить эти нестыковки, иначе стране грозит очередное отстранение от Олимпийских игр.

У России есть три недели на объяснение несоответствий – WADA.Российскому антидопинговому агентству предоставлены три недели на объяснение несоответствий между полученными в январе данными из московской лаборатории и теми, что были получены ранее Скопировано со страницы https://ruptly.tv/ru/videos/20190924-010?search_key=undefined

ИСТОЧНИК KP.RU

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