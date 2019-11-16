2019-11-16T06:02:45+03:00
Происшествия

Генкосульство РФ в Хьюстоне назвало имя россиянина, раненого на границе США с Мексикой

Жизни пострадавшего ничего не угрожает
Мария ИГНАТЬЕВА
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Генкосульство РФ в Хьюстоне назвало имя россиянина, раненого на границе США с МексикойГенкосульство РФ в Хьюстоне назвало имя россиянина, раненого на границе США с МексикойФото: REUTERS
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Генеральное консульстве России в Хьюстоне назвало имя гражданина РФ, который получил огнестрельное ранение при попытке пересечь границу Мексики и США. Сообщается, что россиянина зовут Евгений Глущенко.

- Генеральное консульство связалось с таможенно-пограничной службой США. Нам сообщили, что прошлой ночью гражданин России Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения был ранен в Аризоне при попытке пересечь границу США и Мексики, - сообщили в диппредставительстве РИА Новости.

Отмечается, что Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему.

Сайт kp.ru писал ранее, что в США на границе с Мексикой пограничник ранил гражданина России. После инцидента гражданина РФ доставили в больницу в штате Аризона, состояние пациента оценивается как удовлетворительное и не ухудшается. Пограничник не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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