СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-16T14:07:09+03:00

В МВД заявили, что большинство преступлений в России совершают безработные пьяные мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным ведомства, в нашей стране почти 433 тыс. человек из задержанных с начала года не имеют постоянного источника дохода

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В Министерстве внутренних дел России рассказали, что почти 680 тысяч человек были задержаны в стране с начала этого года за совершение различных преступлений.

Большинство из задержанных не имеют постоянного источника дохода, а каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве подчеркнули, что среди задержанных - большинство мужчины. Таким образом, более 27 тыс. - подростки, свыше 109 тыс. - женщины, а более 30 тыс. задержанных - студенты.

В МВД подчеркнули, что в России среди несовершеннолетних, и среди студентов преступность снизилась, пишет "ТАСС".

Также сообщается, что количество преступлений, совершенных с использованием оружия, в 2019 году сократилось в России на 6%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МВД предложили штрафовать родителей курящих детей. Новую норму могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU