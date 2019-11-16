В МВД заявили, что большинство преступлений в России совершают безработные пьяные мужчины
В Министерстве внутренних дел России рассказали, что почти 680 тысяч человек были задержаны в стране с начала этого года за совершение различных преступлений.
Большинство из задержанных не имеют постоянного источника дохода, а каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве подчеркнули, что среди задержанных - большинство мужчины. Таким образом, более 27 тыс. - подростки, свыше 109 тыс. - женщины, а более 30 тыс. задержанных - студенты.
В МВД подчеркнули, что в России среди несовершеннолетних, и среди студентов преступность снизилась, пишет "ТАСС".
Также сообщается, что количество преступлений, совершенных с использованием оружия, в 2019 году сократилось в России на 6%.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МВД предложили штрафовать родителей курящих детей. Новую норму могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU