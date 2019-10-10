2019-10-10T05:05:46+03:00
Общество

В МВД РФ предложили штрафовать родителей курящих детей

Новую норму могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МВД России выступили с инициативой привлекать к административной ответственности родителей несовершеннолетних детей, которые увлекаются курением.

Сообщается, что соответствующая норма может затронуть других законных представителей курящих детей. По информации СМИ, ее могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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