В МВД РФ предложили штрафовать родителей курящих детей
Новую норму могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года
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В МВД России выступили с инициативой привлекать к административной ответственности родителей несовершеннолетних детей, которые увлекаются курением.
Сообщается, что соответствующая норма может затронуть других законных представителей курящих детей. По информации СМИ, ее могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU