2019-11-16T20:03:22+03:00
В мире

СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко

Адвокат рассказал о «незаконном задержании» главы «Укрэксимбанка»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра ГриценкоСБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра ГриценкоФото: REUTERS
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При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка консьержке. Об этом рассказал адвокат Денис Галанский.

«Александра забрали просто в микроавтобус. Ребенка просто привели, отдали консьержке, (попросили), где он так живет, отведите его туда (…) Ни родственников, никого дома не было», - сообщил Галанский в эфире телеканала «Прямой».

Адвокат заявил, что задержали топ-менеджера незаконно. По его словам, задерживать человека без официального уведомления о подозрениях можно лишь на месте преступления.

Галанский сообщил, что вскоре будут подготовлены жалобы и заявления об уголовном правонарушении со стороны правоохранительных служб.

«Я считаю, что это незаконное задержание, незаконное лишение свободы. И таким образом, когда он с маленьким ребенком гулял, это особенный цинизм для запугивания», - заключил адвокат.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, родственники банкира сообщили о его похищении. Они заявили, что прямо на улице Гриценко схватили неизвестные и увезли в черном автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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