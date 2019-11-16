СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка консьержке. Об этом рассказал адвокат Денис Галанский.
«Александра забрали просто в микроавтобус. Ребенка просто привели, отдали консьержке, (попросили), где он так живет, отведите его туда (…) Ни родственников, никого дома не было», - сообщил Галанский в эфире телеканала «Прямой».
Адвокат заявил, что задержали топ-менеджера незаконно. По его словам, задерживать человека без официального уведомления о подозрениях можно лишь на месте преступления.
Галанский сообщил, что вскоре будут подготовлены жалобы и заявления об уголовном правонарушении со стороны правоохранительных служб.
«Я считаю, что это незаконное задержание, незаконное лишение свободы. И таким образом, когда он с маленьким ребенком гулял, это особенный цинизм для запугивания», - заключил адвокат.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, родственники банкира сообщили о его похищении. Они заявили, что прямо на улице Гриценко схватили неизвестные и увезли в черном автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU