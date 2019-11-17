Пресс-секретарь Трампа рассказал о состоянии президента после прохождения медобследования
Президент США Дональд Трамп прошел очередной медосмотр. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, американский лидер чувствует себя хорошо, здоров и не имеет никаких жалоб.
- После быстрого осмотра и сдачи анализов президент направился обратно в город. Президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб, что показали и его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю, - сказала Гришэм.
Отмечается, что медобследование проходил раньше, чем планировалось. Это связано с тем, что глава государства решил пройти его пораньше, чтобы не перегружать и без того плотный график 2020 года, когда пройдут выборы президента.
Сайт kp.ru писал ранее, глава Белого дома поправился на два килограмма. Об этом заявлял его лечащий врач.
ИСТОЧНИК KP.RU