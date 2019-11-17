2019-11-17T03:27:22+03:00
Политика

Пресс-секретарь Трампа рассказал о состоянии президента после прохождения медобследования

Американский лидер уже покинул больницу
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пресс-секретарь Трампа рассказал о состоянии президента после прохождения медобследованияПресс-секретарь Трампа рассказал о состоянии президента после прохождения медобследованияФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прошел очередной медосмотр. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, американский лидер чувствует себя хорошо, здоров и не имеет никаких жалоб.

- После быстрого осмотра и сдачи анализов президент направился обратно в город. Президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб, что показали и его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю, - сказала Гришэм.

Отмечается, что медобследование проходил раньше, чем планировалось. Это связано с тем, что глава государства решил пройти его пораньше, чтобы не перегружать и без того плотный график 2020 года, когда пройдут выборы президента.

Сайт kp.ru писал ранее, глава Белого дома поправился на два килограмма. Об этом заявлял его лечащий врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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