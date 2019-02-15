2019-02-15T08:50:02+03:00
В мире

Личный врач Трампа рассказал, сколько весит президент США

За последний год глава Белого дома поправился на два килограмма
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Дональд Трамп сейчас весит 110 килограммовДональд Трамп сейчас весит 110 килограммовФото: REUTERS
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Личный врач президента США Шон Конли в своем заключении изложил некоторые подробности недавнего медосмотра своего высокопоставленного пациента, и теперь все американцы точно знают, сколько весит Дональд Трамп – 110,22 кг.

Год назад его вес составлял 108,4 кг. Выходит, 72-летний любитель хот-догов и гамбургеров поправился почти на два килограмма. Впрочем, при его росте – 192 сантиметра – это практически незаметно.

Зато, как следует из официального заключения доктора, Трампу удалось снизить уровень «плохого» холестерина в крови со 143 до 122. При этом ему увеличили дозу приема лекарства для снижения этого самого «плохого» холестерина (розувастатин называется) до 40 миллиграммов. Кардиограмма проблем с сердцем не выявила, давление 118 на 80, пульс 70 ударов в минуту, температура 36,7 градуса. Можно в космос. Тем более, что у президента есть все необходимые прививки.

Результаты обследования традиционно обнародовал Белый дом. Как писал сайт kp.ru, плановый ежегодный медосмотр Трамп прошел 8 февраля, Всестороннее обследование президента различными специалистами длилось почти четыре часа, после чего доктор Шон Конли объявил, что лидер Америки находится в добром здравии.

К слову, в мае прошлого года телеканал CNN утверждал, что перед выборами в 2016 году Трамп якобы представил липовую медицинскую справку, которую сам же и надиктовал своему лечащему врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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