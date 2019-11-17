Во Франции отметили успехи России в отказе от доллара
Россия постепенно отказывается от доллара, отдавая предпочтение другим валютам, что способствует сплочению стран БРИКС против США. К такому выводу пришел Нессим Айт-Касими - автор статьи во французском издании Les Echos.
Журналист напомнил, что Москва начала путь "де-долларизации" еще в 2014 году, после возникновения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Тогда же она начала заключать соглашения о валютных свопах с другими странами, которые также подвергаются санкциям со стороны США. Речь идет, прежде всего, об Иране, Китае и Турции.
Кроме того, было увеличено количество резервов в валютах стран БРИКС. Автор статьи уверен, что дальнейшая продажа долларов позволит России укрепить и стабилизировать свою валюту. В 2018 году курс рубля упал на 17%, но с начала 2019-го поднялся на 7,6%,
Сайт kp.ru писал, что, по мнению специалистов Центробанка, отказ от расчета в долларах будет выгоден правительствам и крупным компаниям.
ИСТОЧНИК KP.RU