2019-11-17T09:08:13+03:00
Экономика

Во Франции отметили успехи России в отказе от доллара

Курс рубля по отношению к американской валюте поднялся на 7,6% с начала года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллараФранцузские СМИ отметили успехи России в отказе от доллараФото: REUTERS
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Россия постепенно отказывается от доллара, отдавая предпочтение другим валютам, что способствует сплочению стран БРИКС против США. К такому выводу пришел Нессим Айт-Касими - автор статьи во французском издании Les Echos.

Журналист напомнил, что Москва начала путь "де-долларизации" еще в 2014 году, после возникновения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Тогда же она начала заключать соглашения о валютных свопах с другими странами, которые также подвергаются санкциям со стороны США. Речь идет, прежде всего, об Иране, Китае и Турции.

Кроме того, было увеличено количество резервов в валютах стран БРИКС. Автор статьи уверен, что дальнейшая продажа долларов позволит России укрепить и стабилизировать свою валюту. В 2018 году курс рубля упал на 17%, но с начала 2019-го поднялся на 7,6%,

Сайт kp.ru писал, что, по мнению специалистов Центробанка, отказ от расчета в долларах будет выгоден правительствам и крупным компаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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