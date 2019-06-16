2019-06-16T16:39:35+03:00
Экономика

«Так будет удобнее и выгоднее»: Глава Центробанка рассказала, почему стоит отказаться от расчетов в долларах

Спойлер: не нам, а правительствам и крупным компаниям
Евгений БЕЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Все, кто бывал за рубежом, знают, что в мире есть только две основные валюты - доллар и евро. Если ехать за границу, то в кошельке должна быть либо одна, либо другая. Причем «американца» примут в гораздо большем числе стран и по более выгодному курсу.

В мировой торговле - то же самое. Все страны привыкли, что любые международные расчеты (особенно по продаже нефти, газа и других важных сырьевых товаров) проводятся с участием долларов США. Они стали валютой-посредником. И в некоторых случаях так удобнее для всех. К примеру, если мы торгуем с Индонезией, то вряд ли захотим получить в оплату местные рупии. Точно так же в далекой Джакарте не сильно обрадуются, увидев на счете российские рубли.

Проблема в том, что национальные валюты можно использовать только при взаимной торговле, а объемы экспорта и импорта всегда разные. Одна страна больше покупает, а другая больше продает. Никто не хочет остаться с неликвидной валютой на балансе. Чтобы купить что-то в других странах, ее все равно придется обменивать на более распространенные доллары или евро. И вот тут возникает вопрос: почему тогда с тем же Евросоюзом мы все равно торгуем в долларах? Почему бы не перейти на евро и рубли?

- Это было бы удобнее и надежнее, учитывая разные ограничения, которые накладываются в результате геополитических угроз и рисков, - заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в субботу на студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково. - И этот процесс, на наш взгляд, будет происходить, но очень плавно. Мы будем постепенно переключаться на наши национальные валюты.

Для этого Москва и Брюссель даже создали рабочую группу. Как считают в российском Минфине, переход на расчеты в рублях и евро взаимовыгоден и для России, и для европейских стран.

- Заинтересованность в этом стала появляться. Если будет движение с двух сторон, мы постепенно сможем диверсифицировать валюты наших расчетов, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Кстати, с некоторыми странами мы уже перешли на подобные взаимоотношения. Мы рассчитываемся рублями и юанями по некоторым сделкам с китайскими партнерами, а также активно используем местные валюты при взаиморасчетах со странами Евразийского экономического союза (туда входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прощай, зеленый: 5 наивных вопросов об отказе от доллара

Правительство подготовило план по дедолларизации российской экономики. Пока подробностей известно мало. Что, впрочем, не помешало ему обрасти паническими слухами. Запретят ли доллар в стране и надо ли срочно бежать в обменник? Объясняем подробно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений БЕЛЯКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Советник президента США заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
Глава Гонконга извинилась за вызвавший протесты законопроект
Актер Андрей Соколов метит в кресло депутата Мосгордумы
Помпео отказался оправдываться за кибератаки США против РФ
Глава ПНС Ливии заявил о скором поражении войск Хафтара под Триполи
Худрук театра "Современник" госпитализирована в больницу
Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию первенца в честь Дня отца
Пожар во Франции уничтожил 250 000 литров коньяка
МИД призвал россиян избегать акции протеста в Гонконге
Песков рассказал о "выжидательной" позиции Путина по отношению к Зеленскому
Аргентина и Уругвай погрузились во мрак из-за сбоя в системе энергоснабжения
Новая модификация управляемого зенитного ракетного комплекса «Сосна» представлена на видео
Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июня в Вене
Умер участник "Машины времени" Сергей Остроумов
Тегеран готов объявить о новых сокращениях своих обязательств в рамках СВПД
В Кремле отреагировали на ситуацию в Оманском заливе
Пушков прокомментировал видео с бегающим через фонтан Зеленским
Британцы считают Джонсона лучшим кандидатом на пост премьер-министра
Песков: полноформатная встреча Путина и Трампа может состояться накануне саммита G20
Жена премьер-министра Израиля Сара Нетанияху признана виновной в растрате государственных средств
Володин поздравил Терешкову с 56-летием ее полета в космос
Медики рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова
Эрдоган назвал сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику