«Так будет удобнее и выгоднее»: Глава Центробанка рассказала, почему стоит отказаться от расчетов в долларах

Все, кто бывал за рубежом, знают, что в мире есть только две основные валюты - доллар и евро. Если ехать за границу, то в кошельке должна быть либо одна, либо другая. Причем «американца» примут в гораздо большем числе стран и по более выгодному курсу.

В мировой торговле - то же самое. Все страны привыкли, что любые международные расчеты (особенно по продаже нефти, газа и других важных сырьевых товаров) проводятся с участием долларов США. Они стали валютой-посредником. И в некоторых случаях так удобнее для всех. К примеру, если мы торгуем с Индонезией, то вряд ли захотим получить в оплату местные рупии. Точно так же в далекой Джакарте не сильно обрадуются, увидев на счете российские рубли.

Проблема в том, что национальные валюты можно использовать только при взаимной торговле, а объемы экспорта и импорта всегда разные. Одна страна больше покупает, а другая больше продает. Никто не хочет остаться с неликвидной валютой на балансе. Чтобы купить что-то в других странах, ее все равно придется обменивать на более распространенные доллары или евро. И вот тут возникает вопрос: почему тогда с тем же Евросоюзом мы все равно торгуем в долларах? Почему бы не перейти на евро и рубли?

- Это было бы удобнее и надежнее, учитывая разные ограничения, которые накладываются в результате геополитических угроз и рисков, - заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в субботу на студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково. - И этот процесс, на наш взгляд, будет происходить, но очень плавно. Мы будем постепенно переключаться на наши национальные валюты.

Для этого Москва и Брюссель даже создали рабочую группу. Как считают в российском Минфине, переход на расчеты в рублях и евро взаимовыгоден и для России, и для европейских стран.

- Заинтересованность в этом стала появляться. Если будет движение с двух сторон, мы постепенно сможем диверсифицировать валюты наших расчетов, - пояснила Эльвира Набиуллина.

Кстати, с некоторыми странами мы уже перешли на подобные взаимоотношения. Мы рассчитываемся рублями и юанями по некоторым сделкам с китайскими партнерами, а также активно используем местные валюты при взаиморасчетах со странами Евразийского экономического союза (туда входят Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия).

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