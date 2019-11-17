2019-11-17T14:19:25+03:00
Здоровье

Жар и проблемы с дыханием: названы первые симптомы рака легких

Такую опухоль сложно обнаружить, но у большинства больных возникают одни и те же жалобы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Процент выздоровлений при раке легких довольно низкийПроцент выздоровлений при раке легких довольно низкийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Рак легких очень сложно обнаружить, и чаще всего этого происходит уже на последних стадиях. Однако существуют определенные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии опухоли.

Многие из них можно перепутать с простой простудой. Речь идет о приступах кашля, проблемах с дыханием и болях в груди. Иногда при бронхиальном раке возможно появление кровавой мокроты.

Распространенные жалобы:

- хронический кашель с выделением мокроты, особенно по утрам;

- кровохарканье;

- продолжительные бронхит, пневмония и другие инфекции нижних дыхательных путей;

- постоянная хрипота;

- боли в груди и в легких при дыхании;

- одышка при небольшой физической нагрузке;

- отек шеи и лица;

- длительное плохое общее состояние с сильной потерей аппетита и веса;

- лихорадка с ночным потоотделением.

Симптомы из последних двух пунктов проявляются, когда ситуация совсем запущена. Также на последних стадиях возможны головная боль, тошнота, паралич, нарушения зрения или равновесия. Кроме того, существуют нетипичные симптомы бронхиального рака, проявляющиеся лишь иногда:

- боль в костях нижних конечностей;

- остеопороз;

- утолщение кончиков пальцев и ногтей;

- жировые отложения вокруг средней части тела;

- увеличение количества тромбоцитов в крови и тромбоз.

Портал MedikForum.ru уточняет, что эти же симптомы могут свидетельствовать о наличии других заболеваний, поэтому не стоит пугаться - лучше просто обратиться к врачу.

Сайт kp.ru писал, то российские хирурги ранее модифицировали методику удаления рака легких и дали пациентам еще больше шансов на жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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