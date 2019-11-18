2019-11-18T02:11:57+03:00
Происшествия

Под Тамбовом перевернулась маршрутка, пострадали семь человек

Все пострадавшие госпитализированы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Все пострадавшие госпитализированыВсе пострадавшие госпитализированыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером в воскресенье, 17 ноября, на 21-м километре дороги «СампурТамбов» в Знаменском районе Тамбовской области перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате пострадали семь человек.

«По оперативной информации, есть семь пострадавших, госпитализированы в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени архиепископа Луки» города Тамбов», - сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее в управлении МВД по Тамбовской области рассказали, что авария с участием маршрутки произошла в 18.34 (мск). Микроавтобус «Газель», в салоне которого в тот момент находились 16 пассажиров, шел по направлению к Тамбову, когда водитель по невыясненным пока причинам не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Изначально сообщалось о троих пострадавших. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в ООН перечислили три главных фактора, которые приводят к ДТП на российских дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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