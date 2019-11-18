В России будут готовить пилотов малых дронов
В России появятся программы подготовки операторов малых дронов. Речь идет о моделях, которые весят менее 30 кг. Данные беспилотники чаще всего применяются при съемках, организации воздушных шоу и авиамоделировании
В «Аэронет» рассказали, что до конца 2019 года образовательные программы будут переданы на согласование в Росавиацию.
Образовательные программы станут обязательными, сегодня сертификат требуется только в случае если беспилотник применяется в коммерческих целях.
Учебная программа разбита на четыре категории, продолжительностью от 8 до 80 часов. Сложность будет зависеть от массы беспилотника, целей его использования и условий эксплуатации.
- Минимум для тех, кто планирует управлять дроном в пределах прямой видимости для развлекательных шоу. А вот если стоит задача управлять беспилотников вне зоны видимости, то нужен совсем иной объем знаний, - комментирует «Известиям» генеральный директор ассоциации Глеб Бабинцев.
В Росавиации пока не стали комментировать данный вопрос, в Минтрансе тоже воздержались от пояснений.
Ранее сообщалось, что владельцев БПЛА обяжут предоставлять информацию об устройстве в Росавиацию в течении десяти дней после покупки. Регистрации подлежат все беспилотники весом от 250 гр до 30 кг, даже игрушечные дроны купленные в детских магазинах.
ИСТОЧНИК KP.RU