2019-11-18T08:26:09+03:00
Общество

В России будут готовить пилотов малых дронов

Данные беспилотники активнее всего применяются для организации воздушных шоу и авиамоделировании
Елена АКИМОВА
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В России могут начать обучать операторов беспилотниковВ России могут начать обучать операторов беспилотниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России появятся программы подготовки операторов малых дронов. Речь идет о моделях, которые весят менее 30 кг. Данные беспилотники чаще всего применяются при съемках, организации воздушных шоу и авиамоделировании

В «Аэронет» рассказали, что до конца 2019 года образовательные программы будут переданы на согласование в Росавиацию.

Образовательные программы станут обязательными, сегодня сертификат требуется только в случае если беспилотник применяется в коммерческих целях.

Учебная программа разбита на четыре категории, продолжительностью от 8 до 80 часов. Сложность будет зависеть от массы беспилотника, целей его использования и условий эксплуатации.

- Минимум для тех, кто планирует управлять дроном в пределах прямой видимости для развлекательных шоу. А вот если стоит задача управлять беспилотников вне зоны видимости, то нужен совсем иной объем знаний, - комментирует «Известиям» генеральный директор ассоциации Глеб Бабинцев.

В Росавиации пока не стали комментировать данный вопрос, в Минтрансе тоже воздержались от пояснений.

Ранее сообщалось, что владельцев БПЛА обяжут предоставлять информацию об устройстве в Росавиацию в течении десяти дней после покупки. Регистрации подлежат все беспилотники весом от 250 гр до 30 кг, даже игрушечные дроны купленные в детских магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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