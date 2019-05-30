2019-05-30T11:58:55+03:00
Общество

Осенью в России начнется регистрация всех беспилотников

Владельцев БПЛА обяжут ставить на учет всю технику весом от 250 гр до 30 кг
Елена АКИМОВА
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В России уже этой осенью могут начать вести учет беспилотниковВ России уже этой осенью могут начать вести учет беспилотниковФото: Александр ГЛУЗ
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В России уже этой осенью могут начать регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Соответствующее постановление разработал Минтранс, а Дмитрий Медведев одобрил документ. Всех владельцев БПЛА обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течении десяти дней после покупки. Регистрации подлежат все беспилотники весом от 250 гр до 30 кг, даже игрушечные дроны купленные в детских магазинах.

Нововведение вступит в силу через 120 дней после официальной публикации постановления правительства — то есть уже нынешней осенью. Планируется, что процедура постановки на учет будет максимально простой. Достаточно отправить заявление обычной почтой, через портал госуслуг или специализированный ресурс Росавиации. На основе этих данных будет сформирована учетная запись, где отразят сведения о беспилотнике и его владельце. После снятия дрона с учета сведения будут храниться в течении 10 лет.

— Исключение будут составлять только беспилотники, которые вводятся в страну иностранцами для съемок спортивных мероприятий, - комментируют газете «Известия» в пресс-службе Минтранса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что новый российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник», спроектированный по схеме «летающее крыло» с использованием технологий малозаметности, в начале весны впервые поднялся в воздух. Стелс-беспилотник совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, поднялся на несколько метров и приземлился

ИСТОЧНИК KP.RU

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