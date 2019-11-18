Мария Бутина получила предложение работать в Госдуме

СЕГОДНЯ 15:13 2019-11-18T16:05:55+03:00

Уполномоченный по правам человека в РФ предложила россиянке, ранее освобожденной из американской тюрьмы, работать в группе по защите соотечественников за рубежом

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила Марии Бутиной, которая несколько недель назад была освобождена из американской тюрьмы, работу в Госдуме.

- Приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом. Вместе мы сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом, - подчеркнула Москалькова на встрече с Бутиной.

Омбудсмен также подчеркнула, что на сегодняшний день разработана концепция защиты прав россиян за рубежом, которая даёт положительные результаты. А недавно было принято решение о расширении рабочей группы по защите прав граждан России в Украине.

- Наши граждане в других государствах, о которых мы заботимся, и сегодня наработан интересный, новый механизм взаимодействия с органами ООН, Совета Европы, - отметила Москалькова, пишет "РИА-Новости".

Напомним, в июле 2018 года россиянка Мария Бутина была арестована в США и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мария Бутина намерена принять меры по защите своей репутации. Россиянка заявила, что принципиально не оставит творившийся в США "беспредел" без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU