Мария Бутина получила предложение работать в Госдуме
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила Марии Бутиной, которая несколько недель назад была освобождена из американской тюрьмы, работу в Госдуме.
- Приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом. Вместе мы сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом, - подчеркнула Москалькова на встрече с Бутиной.
Омбудсмен также подчеркнула, что на сегодняшний день разработана концепция защиты прав россиян за рубежом, которая даёт положительные результаты. А недавно было принято решение о расширении рабочей группы по защите прав граждан России в Украине.
- Наши граждане в других государствах, о которых мы заботимся, и сегодня наработан интересный, новый механизм взаимодействия с органами ООН, Совета Европы, - отметила Москалькова, пишет "РИА-Новости".
Напомним, в июле 2018 года россиянка Мария Бутина была арестована в США и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мария Бутина намерена принять меры по защите своей репутации. Россиянка заявила, что принципиально не оставит творившийся в США "беспредел" без ответа.
ИСТОЧНИК KP.RU