Мария Бутина намерена принять меры по защите своей репутации
Россиянка Мария Бутина, осужденная США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, заявила, что рассмотрит возможность принятия юридических шагов по защите своей репутации, которая пострадала в ходе судебного разбирательства.
Девушка не стала раскрывать конкретные детали плана, поскольку для начала его стоит обсудить с семьей, но пообещала не оставить ситуацию без должного ответа из принципа.
"Надо будет какие-то действия предпринять в отношении того беспредела, который со мной случился", - цитирует РИА Новости россиянку.
Напомним, что в субботу, 26 октября, Мария Бутина прилетела в Москву из США, где была осуждена на 18 месяцев заключения по обвинению в сговоре с целью осуществления незаконной деятельности иностранного агента. После отбытия наказания девушку было решено депортировать.
Сайт kp.ru писал, что встреча в "Шереметьево" получилась очень трогательной. На видео попали долгожданные объятия Марии и ее отца Валерия Бутина. Они оба не переставали благодарить своих соотечественников и российский МИД за поддержку, которая помогла 30-летней девушке пережить долгое и непростое заключение.
Мария Бутина: Русские не сдаются!.После прилета в Москву освобожденная из американской тюрьмы гражданка России вышла к прессе (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU