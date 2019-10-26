Мария Бутина намерена принять меры по защите своей репутации

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-26T13:10:44+03:00

Россиянка заявила, что принципиально не оставит творившийся в США "беспредел" без ответа

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Россиянка Мария Бутина, осужденная США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, заявила, что рассмотрит возможность принятия юридических шагов по защите своей репутации, которая пострадала в ходе судебного разбирательства.

Девушка не стала раскрывать конкретные детали плана, поскольку для начала его стоит обсудить с семьей, но пообещала не оставить ситуацию без должного ответа из принципа.

"Надо будет какие-то действия предпринять в отношении того беспредела, который со мной случился", - цитирует РИА Новости россиянку.

Напомним, что в субботу, 26 октября, Мария Бутина прилетела в Москву из США, где была осуждена на 18 месяцев заключения по обвинению в сговоре с целью осуществления незаконной деятельности иностранного агента. После отбытия наказания девушку было решено депортировать.

Сайт kp.ru писал, что встреча в "Шереметьево" получилась очень трогательной. На видео попали долгожданные объятия Марии и ее отца Валерия Бутина. Они оба не переставали благодарить своих соотечественников и российский МИД за поддержку, которая помогла 30-летней девушке пережить долгое и непростое заключение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740263" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина: Русские не сдаются!.После прилета в Москву освобожденная из американской тюрьмы гражданка России вышла к прессе (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU