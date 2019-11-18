2019-11-18T20:17:02+03:00
Общество

Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабря

До этой даты комитет должен передать исполкому рекомендации по статусу Российского антидопингового агентства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабряИсполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабряФото: REUTERS
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В пресс-службе WADA сообщили, что исполком организации рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства в понедельник, 9 декабря.

Сообщается, что до этой даты комитет должен передать исполкому рекомендации по статусу РУСАДА.

Напомним, отчет WADA был основан на оценке нескольких несоответствий, обнаруженных в некоторых данных, полученных WADA из московской лаборатории в начале этого года. Оценка включала рассмотрение ответов российских властей на список детальных технических вопросов, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что WADA рассмотрит отчет по изменениям базы данных московской лаборатории в воскресенье, 17 ноября. А в четверг, 14 ноября, российские эксперты и представители WADA обсудили обнаруженные в базе московской лаборатории изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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