Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабря
В пресс-службе WADA сообщили, что исполком организации рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства в понедельник, 9 декабря.
Сообщается, что до этой даты комитет должен передать исполкому рекомендации по статусу РУСАДА.
Напомним, отчет WADA был основан на оценке нескольких несоответствий, обнаруженных в некоторых данных, полученных WADA из московской лаборатории в начале этого года. Оценка включала рассмотрение ответов российских властей на список детальных технических вопросов, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что WADA рассмотрит отчет по изменениям базы данных московской лаборатории в воскресенье, 17 ноября. А в четверг, 14 ноября, российские эксперты и представители WADA обсудили обнаруженные в базе московской лаборатории изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU