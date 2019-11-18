СЕГОДНЯ 20:44 2019-11-18T21:34:55+03:00

Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Оклахома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно данным полиции, одним из погибших был сам стрелок

Изменить размер текста: A A

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в городе Дункан (штат Оклахома). В результате инцидента три человека погибли, сообщают местные СМИ.

В полиции заявили, что одним из погибших был сам стрелок. Инцидент произошел около 9.54 утра (18.54 по мск). На месте происшествия на данный момент работают экстренные службы. Количество пострадавших при этом не уточняется.

Инцидент произошел утром В городе закрыли университет и школы. Детей и студентов не выпускают из учебных заведений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в США произошла стрельба во время школьного футбольного матча. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. Власти заявили, что выстрелы прозвучали в пятницу вечером, 15 ноября, во время очередного матча между школами Плезантвилла и Камдена. Пострадавшие были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU