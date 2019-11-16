2019-11-16T08:50:31+03:00
В мире

В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча

В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США произошла стрельба во время школьного футбольного матчаВ США произошла стрельба во время школьного футбольного матчаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские СМИ сообщают, что в городе Плезантвилл, штат Нью-Джерси, в одной из местных школ во время футбольного матча произошла стрельба.

В результате инцидента по меньшей мере пострадали два человека.

Местные власти сообщили, что выстрелы прозвучали в пятницу вечером, 15 ноября, во время очередного матча между школами Плезантвилла и Камдена. Пострадавшие были госпитализированы.

Информация о задержании преступника и мотивов произошедшего пока не поступала, пишет ABC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что весной этого года в США произошла стрельба в баре, пострадали десять человек. Ранения получили пять мужчин и пять женщин. Представитель полиции сообщил, что все они были госпитализированы. У одного пострадавшего обнаружили серьезное ранение, ему была сделана срочная операция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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