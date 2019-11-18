2019-11-18T22:01:30+03:00
Общество

Самолет МЧС РФ доставил из Ирака в Москву группу российских детей

На борту находились 32 ребенка в возрасте от одного до трех лет, которые ранее находились в местах лишения свободы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Самолет МЧС РФ доставил из Ирака в Москву группу российских детейСамолет МЧС РФ доставил из Ирака в Москву группу российских детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей. На борту авиасудна находилось 32 малыша в возрасте от одного до трех лет.

- Сразу по прилете в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование, - говорится в официальном сообщении.

Ранее дети находились в местах лишения свободы.

В Минздраве отметили, что данный рейс стал заключительным в рамках программы эвакуации детей из Ирака. Каждому ребенку будет оказана высококвалифицированная помощь.

- Напомним, это уже четвертая, заключительная эвакуация детей из Ирака, - заявили в пресс-службе ведомства, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько часов назад из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян. На борту самолета находятся ребята, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*.

ИСТОЧНИК KP.RU

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