2019-11-19T02:43:26+03:00
Общество

«Мама сказала, что здесь уже будет не тюрьма». Самолет с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве

Это последняя большая группа детишек, вывезенная из тюрем и приютов Багдада. Всего за 2019 отсюда забрали на Родину 122 ребенка [видео]
Дина КАРПИЦКАЯ
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Ни один из всех 122 детей не попал в детский дом. У всех в России нашлась родная семьяНи один из всех 122 детей не попал в детский дом. У всех в России нашлась родная семьяФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Специальный борт МЧС слетал в Багдад и обратно буквально одним днем. В Иракской Республике сейчас неспокойно, массовые акции протеста, митинги. Днем даже интернета не было во всей стране. В такой обстановке надо было быстро забрать детей и вылететь на Родину.

Работа по вывозу российских детей из зон военных конфликтов ведется с лета 2017 года. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

Работа по вывозу российских детей из зон военных конфликтов ведется с лета 2017 года. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

Работа по вывозу российских детей из зон военных конфликтов ведется с лета 2017 года. В сентябре того же года были образованы межведомственная Комиссия по этому вопросу при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и рабочая группа Комиссии. Совместно с МИД России, МЧС России, МВД России, Минздравом России и другими заинтересованными ведомствами разработали и реализовали сложный механизм.

В Москве борт встречала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

В Москве борт встречала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

- При содействии МИД России и Минздрава России в тюрьмах Багдада осуществлен забор биоматериалов детей и их матерей для проведения ДНК-исследований на предмет подтверждения родства. Далее оформлялись необходимые документы о передаче несовершеннолетних их родным в России. Конечно, не без сложностей, но мы это сделали. В тюрьмах Багдада осталось много детей, около 500. Россиян среди них нет.

Всех детишек из аэропорта привезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. По дороге кто-то плакал, кто-то спал. А одна девочка Хадижа не отрывалась от окна и все время повторяла: «Мама сказала, здесь тюрьмы не будет». Мамы этих детей остались там, в тюрьмах. Многие осуждены на пожизненное.

Мамы этих детей остались там, в тюрьмах. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

Мамы этих детей остались там, в тюрьмах. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

В Медцентре детишек ждали родственники - бабушки, дедушки, тети и дяди. Все плакали от счастья.

Очень важный момент - ни один из всех 122 детей не попал в детский дом. У всех здесь в России нашлась родная семья.

Работа по возвращению наших детей из Сирии еще только начинается. В списках гораздо больше детей - на сегодняшний день уже 146. И большинство из них находятся на неподконтрольной официальным властям территории в лагере Аль-Холь.

Всех детишек из аэропорта привезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

Всех детишек из аэропорта привезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

- Мы очень волновались. Но слава Богу, все прошло благополучно, - говорит уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова. Мы стоит с ней на холодном ноябрьском ветру прямо у трапа того самого самолета МЧС, - Теперь уже с уверенностью можно сказать, что все 122 ребенка дома, на месте. Но точка еще не поставлена. Если вдруг найдутся на территории Ирака еще наши, российские дети, то уже их можно будет эвакуировать гражданскими рейсами.

Напомним, тем же бортом МЧС 30 декабря 2018 года привезли 30 несовершеннолетних. 10 февраля 2019 еще 27. 10 июля 2019 года - 33 человека. И вот сейчас 32: 18 мальчиков и 14 девочек от 3-х до 9 лет. Из 13 регионов: Чечня, Ярославль, Брянск, Ингушетия, Дагестан, Челябинск, Москва...

- Я вот все думаю, как легко было туда уехать (родителям этих малышей в ИГИЛ, запрещенную в РФ организацию - ред.). И как тяжело было нам было ни в чем невинных детей оттуда возвращать.

Спецборт МЧС России осуществил эвакуацию 32 российских детей из Багдада в Москву.Дети, возрастом от 1 года до 9 лет, перенесли четырехчасовой перелет хорошо. На борту самолета, оборудованного медицинскими модулями, их сопровождали сотрудники аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, спасатели МЧС России, врачи-педиатры и психологи. Видео: пресс-служба МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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