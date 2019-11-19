2019-11-19T11:42:33+03:00
Общество

Россияне смогут покупать и продавать имущество через «Госуслуги» с 2020 года

В правительстве уже одобрили инициативу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Возможности "Госуслуг" в 2020 году увеличатВозможности "Госуслуг" в 2020 году увеличатФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С помощью портала «Госуслуги» россияне смогут совершать сделки купли-продажи. Новый сервис должен заработать в 2020 году. Об этом корреспондентам РИА Новости сообщили в пресс-службе Минкомсвязи. Это могут быть различные сделки, например, покупка и продажа машины. Причем автовладельцам теперь не нужно бегать по разным инстанциям. Все, начиная от продажи и покупки, получения страховки и постановки машины на учет, можно будет совершить с помощью портала. Данные вносят в систему и сделка признается действительной.

- Предлагая новые векторы развития портала и мобильного приложения "Госуслуги", мы ориентируемся, с одной стороны, на лучшие мировые практики, с другой – на обратную связь, поступающую от граждан, - сообщил замглавы министерства Максим Паршин.

Создание сервиса одобрено правительством, соответствующее постановление опубликовано на госпортале правовых инициатив.

Также в правителсьве обсуждают возможность продавать через "Госуслуги" льготные авиабилеты. Вопрос с продажей "красивых" номеров на авто уже решен - за такой госномер на портале просто нужно будет заплатить повышенную пошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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