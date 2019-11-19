2019-11-19T08:20:42+03:00
Авто

Согласован порядок продажи "красивых" автономеров в России

При покупке такого госзнака нужно будет оплатить повышенную пошлину при регистрации машины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеровВ России согласовали порядок продажи «красивых» автомобильных номеровФото: Рамиль Галиев
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Министерство внутренних дел и Минэкономики России согласовали порядок продажи "красивых" номеров на автомобили. Госзнаки с запоминающимися и совпадающими буквами и цифрами будут реализовывать по утвержденным ставкам госпошлин.

Ее нужно будет оплатить на портале госуслуги при постановке автомобиля на учет. Списки "красивых" номеров и принципы их формирования разработают позже. Размер пошлин определит министерство экономического развития.

Существует вероятность, что базовые ставки для номеров конкретных серий пропишут в налоговом кодексе. Также возможно введение повышающих и понижающих коэффициентов, выставление госзнаков на аукционы.

Автовладельцу будет достаточно выбрать на госуслугах желаемое сочетание букв и цифр, проверить, свободно ли оно, и подтвердить бронь. Оплата производится в течение суток. Перепродать машину с "красивым" номером можно будет при условии повторной уплаты пошлины. В ином случае знак вернется в ГИБДД, а новому владельцу выдадут другой - обычный, передает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Сайт kp.ru писал, что, по задумке ведомств, регионы получат право увеличивать или уменьшать базовую пошлину на определенные серии автономеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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