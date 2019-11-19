2019-11-19T13:27:37+03:00
Общество

«Ford против Ferrari» потеснил «Семейку Адамс» в прокате

Ретролента уже заработала в России 196 миллионов рублей
Елена АКИМОВА
Поделиться:
«Ford против Ferrari» уверенно лидирует в российском прокате«Ford против Ferrari» уверенно лидирует в российском прокатеФото: кадр из фильма.
Изменить размер текста:

В российском прокате прочно удерживает лидерство картина Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari». Ретлолента стала лидером по сборам за минувший уикенд и заработала в России 196 миллионов рублей.

В кинотеатрах отмечают, что заполняемость у «Ford против Ferrari» 32 человека на сеанс, больше было только у «Малефисенты».

— Работа Мэнголда стартовала мощно, не было никаких сомнений в ее результатах, — отметила президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова в беседе с «Известиями». — На первый взгляд – это типично мужское кино, но если присмотреться внимательнее, то речь идет о вдохновляющей истории успеха и стремления к мечте, которая близка и понятна любому зрителю.

А вот новых «Ангелов Чарли» ждало фиаско. Ленте отдали почти столько же сеансов, сколько лидеру гонки, но сборы составили всего 60 млн рублей – это третья строчка. А на втором месте закрепилась «Семейка Аддамс». И хоть сеансов было в два раза меньше, чем у «Ангелов», но сборы выше - 63 млн рублей.

Четвертое место в российском топе с преодоленной планкой в 54 млн рублей занимает хоррор по Стивену Кингу «Доктор Сон», а «Малефисента: Владычица тьмы» сместилась на пяту строчку по сборам – 43 миллиона рублей, но картина до сих пор пользуется огромное популярностью.

А вот самые низкие сборы у военного блокбастера Роланда Эммериха «Мидуэй»: 9 человек на сеансе, 23 млн сборов и 7-е место в топе.

Главные премьеры недели: «Ford против Ferrari», «Ангелы Чарли», «Мидуэй» и «Хороший лжец»

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эрдоган заявил Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400
Полиция Москвы задержала мужчину с 25 тысячами поддельных евро
Эксперты объяснили, что будет после отказа американцев от корабля «Союз»
Ясли- всем: В Тюменской области откроются еще 22 группы для дошколят от 1,5 до 3 лет
Летчик-испытатель Як-130 рассказал о модернизации модели
Хирурга-педофила из Франции обвиняют изнасиловании 250 детей
ЕК рекомендовала Украине вернуться к прямым закупкам российского газа
Россиянам запретят покупать сельскохозяйственные земли на Украине
Зеленский заявил, что Тимошенко ушла в оппозицию из-за того, что «ей не дают сладенького»
Россияне смогут пожаловаться на чиновников через единое «цифровое окно»
Боярский опроверг слухи об уходе со сцены
В Минздраве допустили введение запрета на продажу сигарет с 21 года