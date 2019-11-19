«Ford против Ferrari» потеснил «Семейку Адамс» в прокате

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-19T13:27:37+03:00

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В российском прокате прочно удерживает лидерство картина Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari». Ретлолента стала лидером по сборам за минувший уикенд и заработала в России 196 миллионов рублей.

В кинотеатрах отмечают, что заполняемость у «Ford против Ferrari» 32 человека на сеанс, больше было только у «Малефисенты».

— Работа Мэнголда стартовала мощно, не было никаких сомнений в ее результатах, — отметила президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова в беседе с «Известиями». — На первый взгляд – это типично мужское кино, но если присмотреться внимательнее, то речь идет о вдохновляющей истории успеха и стремления к мечте, которая близка и понятна любому зрителю.

А вот новых «Ангелов Чарли» ждало фиаско. Ленте отдали почти столько же сеансов, сколько лидеру гонки, но сборы составили всего 60 млн рублей – это третья строчка. А на втором месте закрепилась «Семейка Аддамс». И хоть сеансов было в два раза меньше, чем у «Ангелов», но сборы выше - 63 млн рублей.

Четвертое место в российском топе с преодоленной планкой в 54 млн рублей занимает хоррор по Стивену Кингу «Доктор Сон», а «Малефисента: Владычица тьмы» сместилась на пяту строчку по сборам – 43 миллиона рублей, но картина до сих пор пользуется огромное популярностью.

А вот самые низкие сборы у военного блокбастера Роланда Эммериха «Мидуэй»: 9 человек на сеансе, 23 млн сборов и 7-е место в топе.

Главные премьеры недели: «Ford против Ferrari», «Ангелы Чарли», «Мидуэй» и «Хороший лжец» 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU