Из злодейки в мученицу: В Сети критикуют новую «Малефисенту» за феминизм
В российских кинотеатрах вышла в прокат вторая часть истории о фее Малефисенте, которая разочаровалась в любви и стала жестокой, но ее сердце растопила маленькая девочка.
Новая история поведает о том, что девочка выросла и собирается замуж. Это вызывает недовольство главной героини, но ради любви к Авроре она готова принять ее выбор.
Главная роль, как и в первой части, досталась Анджелине Джоли и она отлично справилась со своей задачей. В Интернете активно обсуждают новинку российского проката, мнения пользователей расходятся, но что касается экс-супруги Брэда Питта, то никаких претензий к ней не возникает.
А вот завуалированным феминистическим посылом и излишними страданиями пользователи не довольны. Многие отмечают, что идея трансформировать злодейку в страдалицу снижает градус фильма и делает его похожим на мелодраму.
«Местами картина очень предсказуемая, но было пару неожиданных моментов», - делятся те, кто увидел картину.
«Малифисента просто отличная сказка на ночь», - резюмируют другие.
А вот трансформация злодейки в мученицу не многим пришлась по душеФото: Twitter.com
Многие сетуют, что не успели сходить на фильм в премьерный день и уже купили билеты на предстоящий уикенд.
Есть и те, кто упрекают автором в излишней пропаганде феминизма.Фото: Twitter.com
Кстати, в кинотеатрах опасаются, что не все желающие смогут попасть на просмотр, так как число сеансов ограничено, а тех, кто хочет увидеть на экране Джоли очень много. В США даже выстраивались очереди из зрителей, которые не смогли приобрести билет, сообщает телеканал "360".
Сайт kp.ru писал, что первая часть "Малифисенты" собрала в прокате 758 миллионов долларов. Одной из главных причин тому стала Анджелина Джоли - одна из последних на планете настоящих кинозвезд, наделенная каким-то почти неземным магнетизмом.
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ИСТОЧНИК KP.RU