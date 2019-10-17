Из злодейки в мученицу: В Сети критикуют новую «Малефисенту» за феминизм

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-17T11:02:39+03:00

Пользователи признаются, что Анджелина Джоли отлично справилась со своей ролью. Фото: кадр из фильма.

Но в одном пользователи сходятся – Анджелина Джоли отменно справилась со своей ролью [видео]

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В российских кинотеатрах вышла в прокат вторая часть истории о фее Малефисенте, которая разочаровалась в любви и стала жестокой, но ее сердце растопила маленькая девочка.

Новая история поведает о том, что девочка выросла и собирается замуж. Это вызывает недовольство главной героини, но ради любви к Авроре она готова принять ее выбор.

Главная роль, как и в первой части, досталась Анджелине Джоли и она отлично справилась со своей задачей. В Интернете активно обсуждают новинку российского проката, мнения пользователей расходятся, но что касается экс-супруги Брэда Питта, то никаких претензий к ней не возникает.

А вот завуалированным феминистическим посылом и излишними страданиями пользователи не довольны. Многие отмечают, что идея трансформировать злодейку в страдалицу снижает градус фильма и делает его похожим на мелодраму.

«Местами картина очень предсказуемая, но было пару неожиданных моментов», - делятся те, кто увидел картину.

buk_top Пользователи называют новую историю о фее Малефисенте "сказкой на ночь"

«Малифисента просто отличная сказка на ночь», - резюмируют другие.

А вот трансформация злодейки в мученицу не многим пришлась по душеФото: Twitter.com

Многие сетуют, что не успели сходить на фильм в премьерный день и уже купили билеты на предстоящий уикенд.

Есть и те, кто упрекают автором в излишней пропаганде феминизма.Фото: Twitter.com

Кстати, в кинотеатрах опасаются, что не все желающие смогут попасть на просмотр, так как число сеансов ограничено, а тех, кто хочет увидеть на экране Джоли очень много. В США даже выстраивались очереди из зрителей, которые не смогли приобрести билет, сообщает телеканал "360".

Сайт kp.ru писал, что первая часть "Малифисенты" собрала в прокате 758 миллионов долларов. Одной из главных причин тому стала Анджелина Джоли - одна из последних на планете настоящих кинозвезд, наделенная каким-то почти неземным магнетизмом.

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ИСТОЧНИК KP.RU