Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

СЕГОДНЯ 07:10 2019-11-20T07:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Федеральные и региональные ведомства перестанут принимать граждан к 2024 году. Все услуги будут оказывать многофункциональные центры (МФЦ). Исключением являются неустранимые случаи, перечень которых определит правительство.

Такие нововведения содержатся в законопроекте, разработанном министерством экономического развития, передает газета "Известия".

В документе также уточняется, что впредь МФЦ будут оказывать услуги по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места прописки и пребывания. К работе будут привлекать негосударственные организации, в том числе банки, а все процессы по работе с обращениями граждан переведут в электронный вид.

Даже документы нужно будет предъявить всего лишь раз. Их оцифруют и в будущем будут обращаться сразу к онлайн-профилю с электронной подписью.

Кроме того, больше не нужно будет самостоятельно заполнять заявления - этим займутся сотрудники центров. Они же заранее будут создавать условия для предоставления ряда услуг. Например, если гражданину скоро исполнится 45 лет, ему будет предложено подписать уже подготовленный бланк о смене паспорта.

Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.

Сайт kp.ru писал, что приемные отделения госструктур после принятия документа ждет ликвидации.

ИСТОЧНИК KP.RU