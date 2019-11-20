Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства перестанут принимать граждан к 2024 году. Все услуги будут оказывать многофункциональные центры (МФЦ). Исключением являются неустранимые случаи, перечень которых определит правительство.
Такие нововведения содержатся в законопроекте, разработанном министерством экономического развития, передает газета "Известия".
В документе также уточняется, что впредь МФЦ будут оказывать услуги по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места прописки и пребывания. К работе будут привлекать негосударственные организации, в том числе банки, а все процессы по работе с обращениями граждан переведут в электронный вид.
Даже документы нужно будет предъявить всего лишь раз. Их оцифруют и в будущем будут обращаться сразу к онлайн-профилю с электронной подписью.
Кроме того, больше не нужно будет самостоятельно заполнять заявления - этим займутся сотрудники центров. Они же заранее будут создавать условия для предоставления ряда услуг. Например, если гражданину скоро исполнится 45 лет, ему будет предложено подписать уже подготовленный бланк о смене паспорта.
Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.
Сайт kp.ru писал, что приемные отделения госструктур после принятия документа ждет ликвидации.
ИСТОЧНИК KP.RU