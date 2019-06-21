МФЦ передадут права на предоставление всех видов госуслуг

СЕГОДНЯ 05:35 2019-06-21T05:35:07+03:00

Учреждения соберут под одной крышей все органы власти

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Многофункциональные центры (МФЦ) в ближайшее время могут значительно увеличить список предоставляемых услуг. Учреждения хотят превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Согласно идее, в МФЦ можно будет зарегистрировать брак, подать иск в суд, написать заявление в полицию. Проект реформы подготовило Министерство экономического развития для правительства, пишут "Известия".

В документе указано, что в центры также передадут функции по приему платежей за массовые услуги коммерческих компаний: ЖКХ, естественных монополий, страховых организаций, предприятий из социально значимой сферы. Там же будет производится сбор биометрических данных россиян. При этом начнется ликвидация приемных госструктур, чьи функции заберет на себя МФЦ.

Cайт kp.ru писал о том, какие услуги предоставляют в МФЦ. «КП» приводит полный перечень:

ИСТОЧНИК KP.RU