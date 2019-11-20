У берегов Курил в Охотском море произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-20T14:05:18+03:00

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У берегов Северных Курил Сахалинской области в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Такие данные предоставили в региональном филиале Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Подземные толчки были зафиксированы в среду, 20 ноября, в 19:26 по сахалинскому времени (11:26 мск). Угроза цунами не объявлялась. Информация о том, что жители островов ощутили сейсмическую активность, также не поступала.

"Эпицентр находился в Охотском море в 280 км северо-западнее Северо-Курильска (о. Парамушир, Северные Курилы) на глубине 488 км", - цитирует "Интерфакс-Россия" пресс-службу геофизической службы.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе мощное землетрясение было зафиксировано у берегов Индонезии. Магнитуда подземных толчков составила 7,2. У побережья страны была объявлена угроза цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU