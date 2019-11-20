Лесной пожар в Калифорнии уничтожил 200-килограмовый бриллиант

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-20T14:35:55+03:00

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Американская пара утверждает, что во время лесного пожара в Калифорнии в 2018 году они лишились огромного бриллианта.

Виновником пожара признана энергетическая компания Pacific Gas and Electric Company, в ноябре прошлого года на линии электропередач, которой владеет фирма, произошло короткое замыкание. Огонь распространился на лес и жилые дома.

Местные жители обратились в суд, семейная пара уверяет, что они потеряли из-за этого ЧП 227-килограммовый бриллиант. Его стоимость они оценили в 280 миллионов долларов. Теперь американцы через суд хотят получить полную стоимость потерянной драгоценности с компании-виновницы пожара. Кроме того, они насчитали, что пожар нанес им дополнительно ущерба на 4,5 миллиона долларов, в эту сумму оценили другое сгоревшее имущество, сообщает Bloomberg.

В энергетической компании не торопятся платить заявителям, потому что вообще не уверены, что у пары был такого размера камень, и что он во столько оценен. Юристы настаивают на допросе мужчины-заявителя и экспертизе.

Сайт kp.ru писал, что в этом пожаре погибли люди, сгорело больше 6 тысяч зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU