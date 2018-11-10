2018-11-10T09:09:12+03:00
Происшествия

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали не менее девяти человек

Огнем охвачено более 36 тысяч гектаров, сгорели около 6700 зданий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Крупный лесной пожар в Калифорнии уничтожил тысячи жилых домовКрупный лесной пожар в Калифорнии уничтожил тысячи жилых домовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вторые сутки не удается справиться с крупным лесным пожаром на севере Калифорнии, который местные власти уже назвали самым страшным и разрушительным в истории штата.

По данным на утро субботы, 10 ноября, в результате пожара погибли не менее девяти человек, сообщает Los Angeles Times. Огонь бушует на площади свыше 36 тысяч гектаров, сгорели около 6700 зданий, в том числе жилых домов. Из охваченных пламенем районов уже эвакуировали более 150 тысяч местных жителей.

Напомним, лесной пожар начался утром 8 ноября в округе Бьютт, из-за сильного ветра и сухой погоды пламя стало очень быстро распространяться и вскоре охватило примерно 12 тысяч гектаров лесных массивов.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за нынешнего пожара отложили выход третьего сезона научно-фантастического сериала компании HBO «Мир Дикого Запада» – сгорели расположенные в зоне Санта-Моника локации съемочной группы. Телеканал пока даже не может оценить масштабы ущерба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребует смертной казни для виновных в убийстве Хашкаджи
В Америке поступят в продажу игрушечные копии стены на границе Мексики
Премьер Великобритании исключила проведение второго референдума по Brexit
НАТО считает подавление GPS опасным и безответственным
Андреевскую церковь в Киеве забросали «коктейлями Молотова»
Американец показал, как его iPhoneX взорвался во время зарядки
Путин призвал ЕС помочь в восстановлении Сирии вне зависимости от своих пристрастий
Путин обсудил с президентом Израиля атаку на Ил-20 в Сирии
Путин: цена на нефть в $70 за баррель вполне устраивает Россию
Америка с 2001 года потратила 6 триллионов долларов на военные расходы
Песков опроверг сообщения о том, что Путин проходил через металлодетектор в Сингапуре
Ученые рассказали о взаимосвязи климата и тяги к алкоголю
Путин заявил, что отсутствие российских бизнесменов в Давосе не повлияет на авторитет страны
«Подмосковного Отелло» обязали выплатить экс-супруге два миллиона рублей за моральный ущерб
В провинции Хомс нашли мозаику времен Римской империи
Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку
Путин выразил надежду на то, что преемник Порошенко учтет его ошибки
Путин назвал ключевую проблему в отношениях РФ и США
Путин: Россия готова работать с Японией на основе декларации 1956 года
Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Минообороны Австрии не поддержало идею Макрона об общеевропейской армии