Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали не менее девяти человек

10 Нояб. 09:08 2018-11-10T09:09:12+03:00

Огнем охвачено более 36 тысяч гектаров, сгорели около 6700 зданий

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Вторые сутки не удается справиться с крупным лесным пожаром на севере Калифорнии, который местные власти уже назвали самым страшным и разрушительным в истории штата.

По данным на утро субботы, 10 ноября, в результате пожара погибли не менее девяти человек, сообщает Los Angeles Times. Огонь бушует на площади свыше 36 тысяч гектаров, сгорели около 6700 зданий, в том числе жилых домов. Из охваченных пламенем районов уже эвакуировали более 150 тысяч местных жителей.

Напомним, лесной пожар начался утром 8 ноября в округе Бьютт, из-за сильного ветра и сухой погоды пламя стало очень быстро распространяться и вскоре охватило примерно 12 тысяч гектаров лесных массивов.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за нынешнего пожара отложили выход третьего сезона научно-фантастического сериала компании HBO «Мир Дикого Запада» – сгорели расположенные в зоне Санта-Моника локации съемочной группы. Телеканал пока даже не может оценить масштабы ущерба.