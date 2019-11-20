Российские танки напугали норвежскую армию

СЕГОДНЯ 22:28 2019-11-20T22:28:10+03:00

В королевстве заявили об острой потребности в новой бронетехнике

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Норвежской армии необходимы новые танки после размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Финляндией и Норвегией. Такое заявление сделал глава отдела связи норвежской армии Пер Эспен Странде.

«Современные танки являются неотъемлемой частью любой заслуживающей доверия армии. И наши союзники, и потенциальные противники модернизируются. Это развертывание подчеркивает потребность норвежской армии в новых танках как можно скорее», — цитирует Странде норвежский телеканал TV2.

Командующий армией Норвегии Эйирк Кристофферсен также заявил о необходимости усилить норвежскую армию и закупить 84 танка.

Поводом для особого беспокойства стали 26 новых танков Т-80БВМ, поступившие на вооружение российского Северного флота.

Как сообщал ранее kp.ru, в прошлом году корпорация «УРАЛВАГОНЗАВОД» модернизировала несколько российских танков. Т-80БВМ оснастили газотурбинными двигателями, адаптированными для арктических широт.

ИСТОЧНИК KP.RU