2018-01-31T16:06:32+03:00
Политика

Российская армия получит новые танки Т-90 МС

Чем опасна для вероятного противника новая российская бронемашина
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Танк Т-90 на выставке в Нижнем Тагиле. Новейшая модификация этого танка Т-90 МС поступит на вооружение в российскую армию.Танк Т-90 на выставке в Нижнем Тагиле. Новейшая модификация этого танка Т-90 МС поступит на вооружение в российскую армию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Корпорация “УРАЛВАГОНЗАВОД” готовит для НАТО сюрприз - танк Т-90 МС с рабочим именем “Прорыв”. Разработанный еще в СССР Т-90 (“Владимир”), конечно, эволюционировал в последние годы, но кардинально не изменялся. Теперь его глубоко модернизируют (литера “М”) для российской армии. “Прорыв” станет в ряд с Т-72 Б3 (участник”Танкового биатлона”) и прогрессивными “Арматами”, а также пойдет на экспорт (с литерой “С”).

Что в нем изменится?

- Т-90 МС получит новый башенный модуль. За него вынесут боезапас. Это увеличит выживаемость экипажа из трех человек. У новой 125 мм пушки появился новейший автоматизированный комплекс управления огнем. Он даст возможность точнее прицеливаться, рассчитывать параметры до цели, и вести более интенсивный бой. Наводчику не надо будет крутить ручки баллистического вычислителя для наводки орудия. Он теперь полностью цифровой, и отныне все зависит от скорости реакции - нужно просто вовремя нажимать на кнопку. Обнаружить новую цель и передать ее координаты командиру сможет любой член экипажа - в два клика . Плазменные приборы и панорамный прицел гарантируют командиру круговой обзор и обмен информацией с экипажем. 3 пары глаз оценят обстановку через оптику, которая будет работать круглосуточно в любых условиях. Стрелять Т -90 МС сможет точно на полном ходу: автоматика удерживает прицел для следующего выстрела в заданном направлении, - поделился с “Комсомолкой” представитель “УРАЛВАГОНЗАВОДа”.

Макет танка Т-90 МС. ФОТО Уралвагонзавод

Макет танка Т-90 МС. ФОТО Уралвагонзавод

На новом Т-90 МС появятся решетки, которые защитят его от кумулятивных снарядов, и импульсная электроника, подавляющая магнитные мины. Для нового танка не нужно копать окоп. Т-90 МС имеет оборудование для самоокапывания и подводного вождения.

Как стало известно “КП” модернизации подвергнуться также танки Т-80. Т-80 БВМ оснастят газотурбинными двигателями для арктических широт.

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