2019-11-21T09:42:31+03:00
Политика

Бывшая база США вошла в зону патрулирования военной полиции России

На оставленной авиабазе Сиррин постепенно размещаются наши силовики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российская военная полиция в СирииРоссийская военная полиция в СирииФото: Александр КОЦ
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Военная полиция Вооруженных сил России постепенно расширяет зону патрулирования на севере Сирии. Одной из новых контрольных точек стала оставленная американцами авиабаза Сиррин около города Кобани. Об этом сообщил офицер Военной полиции Сафар Сафаров.

Он уточнил, что под зону ответственности российских силовиков попала территория кантона Манбидж и прилегающие к нему земли. Особое внимание уделяется переднему краю. Также военная полиция должна круглосуточно сопровождать все проезжающие через Манбидж колонны.

Сайт kp.ru писал, что российские военные высадились в Сиррин на прошлой неделе. Эта авиабаза считалась одним из крупнейших объектов США на территории САР.

Сейчас продолжается ее обустройство для личного состава российской военной полиции. Уже полностью налажены организация питания, заправка техники, размещение людей и система материально-технического обеспечения. В ближайшее время планируется разместить дополнительный контингент армии.

На взлетно-посадочной полосе длиной два километра базируются вертолеты ВКС РФ. При необходимости здесь же развернут авиационную комендатуру. Летчики уже получили свое отдельное здание, передает ТАСС.

Вертолеты российских ВКС перебазированы c авиабазы Хмеймим на север САР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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