2019-10-22T15:55:10+03:00
Политика

Россия зашла на бывшую базу США

Жители курдских территорий, когда-то встречавшие американских военных цветами, теперь провожают их проклятиями. Наш спецкор Александр Коц передает из Сирии
Александр КОЦ@sashakots
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Американские колонны, уходящие из Сирии в сторону Ирака щедро осыпают проклятиями, ругательствами камнями и протухшими помидорами.Американские колонны, уходящие из Сирии в сторону Ирака щедро осыпают проклятиями, ругательствами камнями и протухшими помидорами.Фото: REUTERS
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«Это величайшее предательство в истории! Мы никогда этого не забудем и не простим!» Американские колонны, уходящие из Сирии в сторону Ирака щедро осыпают проклятиями, ругательствами камнями и протухшими помидорами. Жители курдских территорий на северо-востоке страны, когда-то встречавшие «звездно-полосатых» цветами как освободителей, не стесняются в выражениях. И обвиняют США в грядущем геноциде. Что характерно – со стороны Турции, а не официального Дамаска, который пытается терпеть новых союзников только благодаря российской военной дипломатии.

СМИ показали видео закидывания американцев в Сирии помидорами и картошкой.

Вашингтон выводит свой контингент на север Ирака – в Иракский Курдистан, - где местные жители также «радушно» встречают освободителей. На всем протяжении пути курды демонстрируют знания непарламентского английского, подчерпнутого из голливудских фильмов. Даром, что в языке Шекспира эти выражения можно пересчитать по пальцам одной руки.

Между тем, оставленные американские базы занимают курдские вооруженные формирования, отряды правительственных сил и подразделения российской армии. В минувший понедельник вертолеты ВКС России впервые приземлились на авиабазе Эт-Табка в провинции Ракка. Аэродром до 2014 года удерживала сирийская армия. Но многочисленной орде «Исламского государства» (запрещено в России – ред.) без возможности пополнять запасы боеприпасов и продовольствия правительственные силы были не в состоянии. В битве за этот аэродром погибло несколько сот человек – сначала сирийских военных, а затем и бойцов Сирийских демократических сил, которые отбивали базу у террористов… для американцев. Которые располагались здесь до недавнего времени.

Я видел, как они уходили в спешке, хотя никто армию США не торопил. В местах их дислокации мы с коллегами находили личные вещи, служебные документы, компьютерные серверы. После появления материалов в СМИ американцы на «радость» налогоплательщикам начали взрывать свои опорные пункты – могут себе позволить. Но в Эт-Табке ничего взрывать не пришлось. За время нахождения там американцев, аэродром так и не начал функционировать по своему назначению, являясь по сути перевалочным пунктом. Взлетная полоса в запустении – садиться здесь могут только вертолеты, что российские ВКС и продемонстрировали в минувший понедельник. А состояние инфраструктуры аэродром наводит на мысль, что сюда «ссылали» тех, кого в российской армии называют «залетчиками».

В качестве авиабаз в полном смысле того слова США использовали аэродромы в городе Хасека и Камышлы. Вероятно, в ближайшем будущем и они перейдут под контроль правительственных сил, и российские ВКС получат новые точки базирования – у границы с Ираком.

Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 на севере Сирии.Александр КОЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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