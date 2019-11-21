Путин передал Ордена Мужества семьям сотрудников, погибших при ЧП в Северодвинске

СЕГОДНЯ 21:54 2019-11-21T22:01:18+03:00

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Владимир Путин вручил награды вдовам сотрудников, погибших при ЧП в Северодвинске. Церемония вручения наград состоялась в Кремле в четверг 21 ноября. Семьям погибших глава государства передал Орден Мужества, награды присуждены посмертно.

- Прежде всего, это мой долг, но все-таки - и почетная миссия: выразить вам глубокие, искренние соболезнования, - приводит слова президента РИА Новости.

На испытательном полигоне 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников "Росатома". Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Произошедшее породило немало слухов о причинах и последствиях ЧП.

Во время церемонии Владимир Путин сказал, что считает важным, чтобы семьи погибших сотрудников компании не просто получили награды, а "услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие".

Владимир Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU