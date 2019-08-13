Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском

Взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском и гибель 5 сотрудников «Росатома» породили много «сказочников» среди журналистов, «экспертов» и обывателей. В их рядах замелькала и рыжая голова президента США Дональда Трампа, который в своем Твиттере на весь мир «авторитетно» заявил, что у «русских взорвался "Буревестник" (Skyfal или «Небопад», как окрестили его в НАТО, - ред.)» - новейшая гиперзвуковая супер-ракета с малогабаритным твердотопливным ядерным двигателем, способная летать на любые расстояния без ограничения.

И американцы, по словам Трампа, «многое для себя узнали из этого происшествия» под Северодвинском. И даже похвастал, что США в разработке аналогичных «изделий» (так военные и конструкторы обычно называют секретные ракеты) продвинулись намного дальше.

По словам Трампа, «многое для себя узнали из этого происшествия» под СеверодвинскомФото: REUTERS

Как известно, глава Белого дома был в тот же день высмеян американскими спецами, которые признали, что президент США не имеет реального представления о новейших ракетных разработках в его стране. Более того, уже давно известно, что целый ряд американских программ, имеющих целью создать малогабаритный ядерный двигатель, провалились. В отличие от России, которая давно испытывает такие «изделия» и серьезно продвинулась вперёд. Одним из результатов такого продвижения и стало создание ракеты «Буревестник» с ядерным движком. Это о нем, ещё в начале марта 2018 года говорил Владимир Путин.

Ракета «Буревестник» с ядерным движком

Но в чем прокололся Трамп? Он заявил, что у русских взорвался твердотопливный (!) ядерный двигатель. Как говориться, бухнул в колокол, не глянувши в святцы. Это часто с ним случается. А что же произошло на самом деле? А то, что , как уже заявили в российском Минобороны и «Росатоме», взорвался жидкостный реактивный двигатель. Что это за движок? Тут наши военные и атомщики помалкивают. Но версии на самом деле две.

Либо это, образно говоря, разгонный двигатель для того же «Буревестника» (после того, как он отработает положенное время, включается ядерный движок самого «Небопада»). По крайней мере ядерная установка «Буревестника» точно взорваться не могла — она состоит из железа и урановых элементов, там взрываться особо нечему.

И вторая версия — это вообще было испытание усовершенствованной Р-29 — единственной (в разных вариациях) ракеты с жидкостным двигателем, стоящей на вооружении российского военно-морского флота.

Испытания реактивного двигателя проходили примерно полтора десятка раз и большинство из них были успешными. Ученые и конструкторы выводили своё изделие «на финишную прямую», когда под Северодвинском случилось это страшное ЧП.

Если бы в округе до сих пор «фонило», находящиеся рядом Норвегия и Финляндия давно бы подняли шум

Увы, создание новой и уникальной техники редко проходит гладко, порой случаются и человеческие жертвы...

В Минобороны и «Росатоме» катеоригичски отказываются раскрывать какие-либо технические подробности устройства «Буревестника», его тактико-технические характеристики. Если вообще в тот день испытывался именно «Буревестник», а не Р-29.

А американцы со своих спутников вряд ли могли узнать — что за «изделие» испытывают русские, кроме, разве что, состава элементов, которые использовались в радиологическом устройстве взорвавшегося двигателя.

Кстати, Росгидромет официально подтвердил, что в день ЧП, 8 августа, в районе испытаний под Северодвинском кратковременно (в течение 2-3 часов) радиационный фон превысил допустимый в 4-16 раз. Но затем пришел в норму. Если бы в округе до сих пор «фонило», находящиеся рядом Норвегия и Финляндия давно бы подняли шум. Но они подтверждают — фон в норме.

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