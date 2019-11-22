СЕГОДНЯ 07:34 2019-11-22T08:02:14+03:00

США заявили об уязвимости своих баз перед возможными атаками КНР и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты отмечают, что прогресс в робототехнике и аэрокосмической сфере позволит этим странам создавать новые классы ракет и смертоносных беспилотников

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Американские СМИ пишут, что в в случае войны РФ и Китай будут использовать свои технологии для нанесения точных и разрушительных атак по американским военным базам. Также под удар, по мнению эксперта, могут попасть логистические системы даже на территории США.

Автор статьи отмечает, что прогресс в аэрокосмической сфере, робототехнике и наноматериалах позволяет создавать новые классы ракет и смертоносных беспилотников. Они, по мнению эксперта, отличаются малозаметностью и большим радиусом действия, пишет Foreign Policy.

Автор статьи также подчеркивает, что при распространении этих технологий устареют современные американские способы ведения войны. Штаты просто не будут готовы к тому, чтобы быстро и уверенно отреагировать на атаку со стороны России или Китаяю

По мнению американского журналиста, в недалеком будущем эти страны смогут задействовать бесконечное множество ракет и беспилотников, чтобы те сеяли хаос на территории США.

Эксперт посетовал на то, что Америке остро не хватает противоракетной защиты или защищенных убежищ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США. Он напомнил, что наше законодательство четко регламентирует применение ядерного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU