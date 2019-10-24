Военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-24T15:19:49+03:00

Он напомнил, что наше законодательство четко регламентирует применение ядерного оружия

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Военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о возможностях российского оружия и оценил, способно ли оно быть сдерживающим фактором для США.

Именно такую версию выдвинули китайские СМИ, предположив, что Вашингтон опасается ответного удара и поэтому не нападает на Россию.

Эксперт напомнил, что в нашей стране идет масштабное перевооружение и оно началось именно со стратегических ядерных сил, прежде всего с ракетной составляющей.

- На боевое дежурство скоро будут поставлены ракеты РС-28 «Сармат», гиперзвуковой блок «Авангард». На регулярной основе стали проводиться учения так называемой ядерной триады, — пояснил Леонков.

Но при этом он подчеркнул, что в России не собираются применять ядерное оружие. В законодательстве четко прописаны функции вооруженных сил и использование данного оружия.

- Только в случае прямой агрессии с применением оружия, — напомнил эксперт, комментируя ситуацию RT.

Ранее в Госдуме объяснили, почему США не решается «сожрать» Россию. Ядерные силы страны являются сдерживающим фактором для Вашингтона

ИСТОЧНИК KP.RU