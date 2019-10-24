Военный эксперт оценил возможности российского оружия для сдерживания США
Военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о возможностях российского оружия и оценил, способно ли оно быть сдерживающим фактором для США.
Именно такую версию выдвинули китайские СМИ, предположив, что Вашингтон опасается ответного удара и поэтому не нападает на Россию.
Эксперт напомнил, что в нашей стране идет масштабное перевооружение и оно началось именно со стратегических ядерных сил, прежде всего с ракетной составляющей.
- На боевое дежурство скоро будут поставлены ракеты РС-28 «Сармат», гиперзвуковой блок «Авангард». На регулярной основе стали проводиться учения так называемой ядерной триады, — пояснил Леонков.
Но при этом он подчеркнул, что в России не собираются применять ядерное оружие. В законодательстве четко прописаны функции вооруженных сил и использование данного оружия.
- Только в случае прямой агрессии с применением оружия, — напомнил эксперт, комментируя ситуацию RT.
Ранее в Госдуме объяснили, почему США не решается «сожрать» Россию. Ядерные силы страны являются сдерживающим фактором для Вашингтона
ИСТОЧНИК KP.RU