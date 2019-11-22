Театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка Захарова
Знаменитому театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка Захарова.
Новое название утвердили приказом от 21 ноября. Таким образом, новое наименование театра - Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова".
Напомним, Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
- Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова, - сообщается на сайте "Ленкома".
Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что артисты театра обратятся к властям города с просьбой присвоить театру имя режиссера.
Марк Захаров с 1973 года являлся главным режиссером "Ленкома". На его сцене он поставил такие легендарные спектакли, как "Тиль", "Иванов", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года в «Ленкоме» определились с новым худруком театра после смерти Марка Захарова. Эту должность с постом директора театра совмещает Марк Варшавер.Московский театр "Ленком" официально получил имя своего бывшего художественного руководителя Марка Захарова. О том, что артисты попросят администрацию Москвы присвоить театру имя режиссёра, ранее говорил директор "Ленкома" Марк Варшавер.
Марк Захаров проработал в театре 46 лет. Он стал главным режиссёром "Ленокма" в 1973. Он стал режиссёром фильмов "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо" и "12 стульев".
Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU