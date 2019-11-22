2019-11-22T14:46:02+03:00
Общество

Театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка Захарова

Об этом попросили артисты театра
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка ЗахароваТеатру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка ЗахароваФото: Иван ВИСЛОВ
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Знаменитому театру "Ленком" присвоили имя бывшего худрука театра Марка Захарова.

Новое название утвердили приказом от 21 ноября. Таким образом, новое наименование театра - Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова".

Напомним, Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

- Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова, - сообщается на сайте "Ленкома".

Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что артисты театра обратятся к властям города с просьбой присвоить театру имя режиссера.

Марк Захаров с 1973 года являлся главным режиссером "Ленкома". На его сцене он поставил такие легендарные спектакли, как "Тиль", "Иванов", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года в «Ленкоме» определились с новым худруком театра после смерти Марка Захарова. Эту должность с постом директора театра совмещает Марк Варшавер.Московский театр "Ленком" официально получил имя своего бывшего художественного руководителя Марка Захарова. О том, что артисты попросят администрацию Москвы присвоить театру имя режиссёра, ранее говорил директор "Ленкома" Марк Варшавер.

Марк Захаров проработал в театре 46 лет. Он стал главным режиссёром "Ленокма" в 1973. Он стал режиссёром фильмов "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо" и "12 стульев".

Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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