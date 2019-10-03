В «Ленкоме» определились с новым худруком театра после смерти Марка Захарова

3 Окт. 23:16 2019-10-03T23:18:35+03:00

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Новым художественным руководителем «Ленкома» станет Марк Варшавер, который до этого являлся директором театра. Теперь он получил полномочия определять художественную политику театра. Фактически Варшавер будт совмещать две должности. Такое решение принято мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает mk.ru.

Варшавер проработал в «Ленкоме» в статусе директора почти 40 лет. Инициаторами назначения директора худруком стали артисты театра.

Напомним, долгие годы худруком театра был легендарный режиссер Марк Захаров. Он скончался на 86 году жизни. До последних дней Захаров приходил в родной театр. Он говорил, что «Ленком» нужен ему как воздух. Даже когда стало трудно ходить, режиссер брал трость, соглашался на помощь коллег, хотя всегда смущался, когда ему ее предлагали, но шел в театр.

Его смерть стала для артистов театра настоящим шоком. Они знали, что у Захарова воспаление легких, но то и дело из столичной клиники, где он лечился, приходили обнадеживающие новости. Но победить болезнь Марк Захаров не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU