В Госдуме прокомментировали заявление Меркель о добрососедских отношениях с Россией

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-22T17:12:10+03:00

В Госдуме согласны c Ангелой Меркель о необходимости добрососедских отношений между Германией и Россией Фото: REUTERS

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о взаимоотношениях с Россией.

- Не секрет, что Меркель политик-прагматик. Германия заинтересована в поставках энергоносителей. Это важно для немецкой экономики, - считает депутат.

Именно «прагматический интерес» немецкого канцлера обуславливает стремление добрососедских отношений с Россией.

- Но это не отмечает того факта, что Германия - часть евроатлантического сообщества, активный участник НАТО, - подчеркивает Новиков в беседе с RT.

Депутат напомнил, что «вектор немецкой политики всё равно по-прежнему укладывается в рамки евроатлантического курса». Подтверждение этого - антироссийские санкции и размещение ряда военных баз у российских границ. Но, все же Меркель пытается выставлять приоритеты в пользу нашей страны.

Ранее Глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг отметил, что антироссийские санкции не сильно сказываются на Германии. Однако ответные меры Москвы оказались ощутимыми и наносят большой ущерб. Политик признал, что необходимо налаживать отношения между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU