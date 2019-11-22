В Госдуме прокомментировали заявление Меркель о добрососедских отношениях с Россией
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о взаимоотношениях с Россией.
- Не секрет, что Меркель политик-прагматик. Германия заинтересована в поставках энергоносителей. Это важно для немецкой экономики, - считает депутат.
Именно «прагматический интерес» немецкого канцлера обуславливает стремление добрососедских отношений с Россией.
- Но это не отмечает того факта, что Германия - часть евроатлантического сообщества, активный участник НАТО, - подчеркивает Новиков в беседе с RT.
Депутат напомнил, что «вектор немецкой политики всё равно по-прежнему укладывается в рамки евроатлантического курса». Подтверждение этого - антироссийские санкции и размещение ряда военных баз у российских границ. Но, все же Меркель пытается выставлять приоритеты в пользу нашей страны.
Ранее Глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг отметил, что антироссийские санкции не сильно сказываются на Германии. Однако ответные меры Москвы оказались ощутимыми и наносят большой ущерб. Политик признал, что необходимо налаживать отношения между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU