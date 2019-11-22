В Норвегии обнаружили корабль времен викингов

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-22T17:42:39+03:00

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Норвежские ученые нашли корабль эпохи викингов. Возраст судна может составлять 1000 и более лет, пишет издание VG. Обнаружить его удалось с помощью специального георадара. Археологи исследовали и картографировали местность острова Эдой, находящегося на побережье Атлантики. Именно там, в губернии Мере-ог-Ромсдал, и был найден корабль. Судя по всему, эта территория играла важную роль в истории.

- Эта находка может иметь национальное и международное значение, - заявил министр климата и экологии Ула Элвестуен.

Похожее открытие норвежские исследователи сделали также год назад. Тогда им удалось обнаружить место захоронения древних викингов и 20-метровый корабль. Судно находилось на глубине около полуметра под землей. Археологи утверждают, что там были погребены влиятельные люди, которых похоронили вместе с кораблем.

ИСТОЧНИК KP.RU