В Норвегии обнаружили корабль времен викингов
Норвежские ученые нашли корабль эпохи викингов. Возраст судна может составлять 1000 и более лет, пишет издание VG. Обнаружить его удалось с помощью специального георадара. Археологи исследовали и картографировали местность острова Эдой, находящегося на побережье Атлантики. Именно там, в губернии Мере-ог-Ромсдал, и был найден корабль. Судя по всему, эта территория играла важную роль в истории.
- Эта находка может иметь национальное и международное значение, - заявил министр климата и экологии Ула Элвестуен.
Похожее открытие норвежские исследователи сделали также год назад. Тогда им удалось обнаружить место захоронения древних викингов и 20-метровый корабль. Судно находилось на глубине около полуметра под землей. Археологи утверждают, что там были погребены влиятельные люди, которых похоронили вместе с кораблем.
ИСТОЧНИК KP.RU