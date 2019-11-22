Дмитрий Медведев не поддержал идею о жестком определении неполного рабочего дня

СЕГОДНЯ 21:10 2019-11-22T21:11:23+03:00

Премьер-министр считает, что закрепление этого понятия в Трудовом кодексе «ударит» по интересам молодых матерей

Изменить размер текста: A A

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения в Трудовом кодексе понятия «неполный рабочий день». Один из членов партии «Единая Россия» выступил с таким предложением, мотивируя свою инициативу тем, что при установлении четкого понятия «неполный рабочий день» определенные категории граждан, например, работающие молодые мамы, сохранят ряд социальных выплат. Как сообщает «Коммерсант», Медведев не поддержал предложение, поскольку понятие неполный рабочий день «толкуется по-разному».

- Скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение. Это как раз будет бить по интересам молодых мам. Скажут: «Ну, вот это не помещается в определение, значит, полный рабочий день», и так далее, - сказал Дмитрий Медведев.

На встрече с региональным активом партии премьер-министр призвал депутатов проработать вопрос о введении четырехдневной рабочей недели. К примеру, для россиян можно было бы создать варианты работы – четыре дня в неделю либо пять дней, но по четыре часа.

- Это и будет в современном смысле неполная занятость, - приводит слова премьера РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU