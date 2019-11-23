2019-11-23T14:45:00+03:00
Экономика

Минтруд объяснил, как досрочно выйти на пенсию при потере работы

Среди условий – необходимый стаж, постоянные поиски работы и отсутствие нарушений при общении с биржей труда
Ольга МАТЫС
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Тем, кто потерял работу, дадут возможность досрочно уйти на пенсию.Тем, кто потерял работу, дадут возможность досрочно уйти на пенсию.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Досрочный выход на пенсию рассчитан на экстренные случаи – если до достижения пенсионного возраста уже совсем рукой подать, с работы по тем или иным причинам уволили, а новую найти нет никакой возможности. Однако право на более ранние сроки получения пенсионных выплат действительно надо доказать и заслужить.

Во-первых, трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию для мужчин составляет 25 лет, для женщин - двадцать.

Во-вторых, в ситуации потери работы в предпенсионном возрасте необходимо успеть оформить статус безработного.

В-третьих, после регистрации на бирже труда нужно действительно добросовестно искать работу, не отказываться от предлагаемых вариантов трудоустройства и обучающих курсов, а в случае отказов на собеседованиях уточнять, почему вакансию получил кто-то другой. И только после этого можно досрочно выйти на пенсию.

"В случае принятия решения о невозможности трудоустройства гражданину выдается предложение о досрочном выходе на пенсию. Если гражданин выразил согласие с этим предложением, он представляет его в территориальное отделение Пенсионного фонда России по месту жительства, которое затем информирует Центр занятости населения о назначении гражданину пенсии", - пояснили представители Министерства труда РФ "Российской газете".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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