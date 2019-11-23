2019-11-23T19:19:15+03:00
Политика

В Киеве задержали шесть противников марша ко Дню памяти трансгендеров

Задержанные пытались прорвать полицейский кордон [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Киеве задержали шесть противников марша ко Дню памяти трансгендеров. Фото: kyiv.npu.gov.ualВ Киеве задержали шесть противников марша ко Дню памяти трансгендеров. Фото: kyiv.npu.gov.ual
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Во время марша представителей одной из общественных организаций ко Дню памяти трансгендеров в центре Киева были задержаны противники акции, которые пытались прорвать полицейский кордон и устроили потасовку с представителями правоохранительных органов. Об этом сообщили в киевской полиции.

«Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия, и устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции», – говорится в сообщении столичных правоохранителей.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Позже их отпустили.

Правоохранительные органы отметили, что акция была согласована.

Напомним, в ноябре прошлого года во время акции протеста против марша трансгендеров радикалы напали на журналистов телеканала NewsOne, которые пришли осветить акцию.

Полиция задержала шестерых противников транс-марша в Киеве.В субботу на Михайловской площади в Киеве состоялся транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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