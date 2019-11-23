Путин обсудил с митрополитом Корнелием возвращение старообрядцев в Россию

СЕГОДНЯ 21:01 2019-11-23T21:01:16+03:00

За несколько лет 130 старообрядческих семей вернулись на историческую родину

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Российский президент Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил процесс возвращения старообрядцев на историческую родину.

Митрополит Корнелий поблагодарил российского лидера за то, что тот возглавил процесс переселения и сообщил, что за два – три года в Россию уже переселено 130 старообрядческих семей. По его словам, еще 150 семей готовы вернуться из Латинской Америки в следующем году

На вопрос Путина о возможных «сложностях и трудностях», с которыми столкнулись старообрядческие семье, митрополит ответил, что они «справляются с божьей помощью».

Митрополит также поблагодарил российского президента за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Он сообщил о подготовке к второму международному форуму, который пройдет в следующим году при поддержке правительства. «Для старообрядцев это общий праздник», - отметил митрополит Корнилий.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о жизни старообрядцев за рубежом. По словам митрополита Корнилия, сейчас за границей России проживает более миллиона старообрядцев, но точнее подсчитать сложно.

Митрополит Корнилий поблагодарил Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU