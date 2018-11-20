Как отвадить соотечественников от Родины. Дорого

По словам старообрядческого митрополита Корнилия, сейчас за границами России живет более 1 миллиона старообрядцев, точнее подсчитать сложно. И незачем считать, потому что если лет десять назад Россия могла рассчитывать на возвращение этих работящих, непьющих, многодетных людей, то теперь, видимо, про них можно позабыть. Каждый приезд этих людей на историческую Родину превращался в подлый квест, устроенный нашим чиновничеством.

Первое переселение случилось в 1998 году - торжественный вывоз молокан (одна из протестантских конфессий) из Алханкалакского района Грузии колонной «КамАЗов» МЧС прямо на историческую Родину. Жили там молокане с XVIII века в зоне альпийских лугов, прославились своими потрясающими сырами, которые брали призы на швейцарских и французских выставках. Где поселила Родина-мама знатных сыроделов? Правильно, на торфяниках в Брянской области. Ну а где же еще?

Вторая попытка - 2012 год - мытарства староверов из Боливии. Возможно, они дальняя родня депортированного старовера-американца, та же ветвь горемык- скитальцев, бежавших сначала в Китай, а потом в Южную Америку. Их возвращение в Россию вызвало скандал в гигантской сельхозобщине, возделывающей боливийскую сельву. Им говорили: «Не езжайте, обманут». Как в воду глядели! Это мне сами «боливийцы» и рассказывали. На Дальнем Востоке переселенцев тогда встретили в аэропорту все первые лица региона. На этом гостеприимство и закончилось. Для них не нашлось земли, потом леса… Оказалось, что это на словах угодьев на Дальнем Востоке завались, а на деле - все пригодное для хозяйства уже чье-то. Даром только неудобье и камни. Половина переселенцев и на это согласились. А вторая часть «боливийцев» отправилась в Брянскую область - там им нашли домишки в полупустой деревне и землю. Мужики быстро запахали поле, посеяли озимые, завели кур, поросей и… тут штраф от ФМС - 600 000 рублей! «За самовольное оставление региона вселения». У главы семьи Мурачевых чуть сердце не остановилось. Он с трудом осознавал произошедшее и только говорил мне: «Мы банкроты, мы из этого не выберемся и назад нам не вернуться».

«Комсомолка» вместе с читателями за неделю собрала эту сумму! И я осторожно позвонил тогдашнему пресс-секретарю ФМС. Мол, нельзя ли скостить этот штраф староверам?! Люди хоть технику весной в аренду возьмут на собранные нами деньги, семена купят. И вообще перезимуют по-человечески, детишки обносились, морозы идут…

Очень в ФМС моему звонку обрадовались, но ничего обещать не стали.

Зато на следующий день в глухую брянскую деревню заявились местные фээмэсники и сказали староверам: «Гоните 600 тысяч, мы знаем, что у вас эти деньги есть»...

Была у людей возможность развернуться на родной земле - не дали. Действительно, пусть с сохи начинают. Выдумали чего - трактор в аренду!

Там, в далеком зарубежье, русские люди, умудрившиеся за столетие не растерять ни язык, ни веру, жадно ловили каждую весточку с родной земли от собратьев-возвращенцев. Каждый сеанс связи по скайпу, каждый слух... Связи у староверческих общин - Ватикан может позавидовать.

Люди они старой веры, но не мазохисты. И ни в какую Россию они уже не поедут. Вместо них едут сотнями тысяч плохо понимающие русский язык граждане из Средней Азии - наследовать эту землю. С ними почему-то таких казусов в России не происходит.