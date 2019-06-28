2019-06-28T14:05:17+03:00
Общество

Остатки обрушившегося моста Мордани взорвали в Генуе

Разрушилось строение еще года назад, а ликвидировать его полностью решили только сейчас [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Остатки моста Мордани взорвали ИталииОстатки моста Мордани взорвали ИталииФото: REUTERS
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В Италии решили демонтировать остатки нашумевшего моста Мордани. Весь мир о нем узнал, в августе в 2018 года, когда при обрушении постройки, под ее завали погибли 43 человека.

Сегодня итальянские взрывники провели контролируемый подрыв двух оставшихся опор моста. Отмечается, что на время взрыва были включены водяные пушки. Это сделали, чтобы над городом не образовалось облака пыли.

В Италии взорвали остатки моста Мордани.

Напомним, что обрушение произошло на автостраде А10 на севере Италии. Сначала сообщалось, что жертв было всего 22, потом цифра выросла почти в два раза. А позже назвали и причину. Мост рухнул из-за разрушения изношенных несущих конструкций, потому что его практически не обслуживали. По этому поводу даже были суды с компанией-застройщиком. Очевидцы рассказывали, что в момент разрушения у них перед глазами машины падали в пропасть.

В Италии взорвали остатки моста Мордани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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